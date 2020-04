"Chaves On" vai debater a situação atual do setor do turismo

Hoje às 18:31 Facebook

O ciclo de quatro videoconferências inicia a 23 de abril e pretende estabelecer diálogo entre empresários e cidadãos, sobre o setor do turismo, face à pandemia de Covid-19.

O surto epidémico de Covid-19 que atingiu o mundo apresenta já, sérios impactos no setor do turismo. Para tentar debater os desafios que o Alto Tâmega terá de enfrentar, a par de muitas outras regiões, o Município de Chaves vai organizar um ciclo de quatro webinars, ou seja de videoconferências, sobre a área do turismo, informou a autarquia, em comunicado. A primeira videoconferência "Chaves On" tem início a 23 de abril, sendo que o ciclo semanal de webinars vai decorrer até 14 de maio.

