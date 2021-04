Hoje às 15:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois homens são procurados pela PSP de Chaves por terem realizado um assalto ao Leo Casa de Fados. O assalto aconteceu esta segunda-feira, dia 5 de abril, por volta das 15 horas.

Os dois jovens, com idade aparente na casa dos 20 anos, aproveitaram a distração do proprietário do espaço Leo Casa de Fados e furtaram do balcão 55 euros, tendo de imediato iniciado a fuga.

Leia mais em Sinal TV