EN2 é rota para ver concertos em Chaves

A Estrada Nacional 2 (EN2) está na moda. A rota com mais de 700 quilómetros, entre Chaves e Faro, tornou-se um caso sério em termos turísticos e já é um ícone em Portugal e na Europa. Tem sido cada vez mais procurada por quem está interessado em experiências longe dos grandes centros urbanos, privilegiando a natureza e a gastronomia. E de 4 a 6 de agosto também pode ser percorrida para ir ver concertos à cidade flaviense. O Festival N2 apresenta Jorge Palma, HMB e The Legendary Tigerman como cabeças de cartaz.

A pé, em bicicleta, mota, carro ou autocaravana, milhares fazem-se à estrada e percorrem, em partes ou por inteiro, uma via que atravessa 35 municípios de Norte a Sul do país, sempre pelo interior. A dinâmica gerada beneficia, sobretudo, a economia das sedes de concelho.

A experiência de fazer Chaves-Faro é diferente de fazer Faro-Chaves, porque o olhar nunca é o mesmo. A EN2 é apenas uma plataforma de alcatrão que permite dispersar os turistas pelas dimensões culturais, monumentais, gastronómicos, vínicas, de águas e paisagens dos vários concelhos.

A EN2 deu o mote para a criação do Festival N2 que regressa esta quinta-feira à cidade de Chaves. Vai até dia 6 de agosto, tem entrada grátis e apresenta um cartaz com Jorge Palma como cabeça de cartaz no arranque do festival, HMB na sexta-feira e The Legendary Tigerman no sábado.

Há ainda para ver Márcia, Bateu Matou, Rita Vian, Basilda, Sean Riley & Slowriders e Filipe Karlsson, que sobem aos palcos do Jardim Público, junto ao Quilómetro Zero da EN2.

No palco Viagem, que alterna entre o Largo de São Roque na Madalena, o Jardim das Termas de Chaves e o Jardim do Tabolado, atuarão Inês Homem de Melo, Eladio y Los Seres Queridos e Dela Marmy.

O Festival N2 é organizado pela Câmara Municipal de Chaves e pela associação Indieror. De acordo com a organização, pretende-se colocar o Festival N2 "na rota dos melhores eventos culturais, cimentando cada vez mais o quilómetro zero da mítica Estrada Nacional 2".

Para além dos concertos há sempre a possibilidade de aproveitar para descobrir outros atrativos da cidade flaviense: ponte romana, poldras do rio Tâmega, castelo e fortes, entre outros.