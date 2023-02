Fugiram do stresse das cidades para serem agricultores

O homem que agora mostra numa banca, com orgulho, os produtos biológicos que trata com carinho em Chaves já foi investigador na Universidade de Coimbra e na Universidade Católica de Lisboa. E aquele que passou uma parte da vida a trabalhar num hipermercado do Porto, apresenta-se agora, ufano, debaixo do seu "estendal" de salpicões, chouriços, alheiras e outras delícias do fumeiro flaviense. Dois citadinos que se tornaram agricultores no Interior e que têm presença assegurada na Feira dos Sabores de Chaves, que vai decorrer de 17 a 19 deste mês.

Anísio Saraiva começou a fartar-se da vida que levava como investigador de História Medieval e um dia conversou com a mulher, Ana, natural de Coimbra, técnica de turismo, se não seria melhor mudarem de vida. A mãe dele é natural de Vidago (Chaves) e, embora não tivesse nascido nem vivido lá, gosta da terra e da região. Pensou que talvez não fosse má ideia irem para lá ter uma existência "menos stressante".

"Um salto de fé"