Idosos isolados em lares de Chaves comunicam com a família pela internet

A Santa Casa da Misericórdia de Chaves colocou, no início desta semana, à disposição dos utentes dispositivos tecnológicos para a comunicação com familiares.

Para evitar a propagação do novo coronavírus, as visitas aos lares de idosos estão proibidas desde o dia 7 de março. Com o objetivo de minimizar os efeitos do período de contingência, para além dos habituais contactos telefónicos, a Santa Casa da Misericórdia de Chaves colocou, desde o início desta semana, dispositivos tecnológicos (tablets) em todas as estruturas sociais residenciais para que a comunicação com as famílias se mantenha, através de videochamadas. Alcina Rodrigues, residente no Lar Nossa Senhora da Misericórdia, confessa que a situação "estava difícil de gerir": "Agora até tenho os diabetes altos de estar mais fechada e andar enervada".

