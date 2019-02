1,5 milhões de euros para combater insucesso escolar

Hoje às 16:17 Facebook

A Câmara de Chaves vai aplicar 1,5 milhões de euros no combate ao insucesso escolar, no âmbito de um plano que quer tornar a escola mais atrativa e que criou duas equipas de intervenção.

"Queremos que a escola seja um espaço de atração para todos os jovens e tenha todas as condições e onde eles gostem de ir todos os dias. Isto será condição para que os jovens melhorem os níveis de aprendizagem e as notas", afirmou esta segunda-feira o presidente do município, Nuno Vaz.

