400 mil euros para valorizar Rota da EN2

A Estrada Nacional 2 (EN2), que liga Chaves a Faro ao longo de 738 quilómetros, viu aprovado um projeto no valor de 400 mil euros para a valorização turística, através de mais sinalética, formação e informação sobre os municípios por onde passa esta mítica estrada.

O contrato de valorização turística foi assinado, recentemente, em Santa Marta de Penaguião, com a presença do ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e da secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho.

