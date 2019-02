Atividades gratuitas no arranque da nova época termal

Hoje às 19:39 Facebook

As Termas de Chaves reabrem para nova época termal com um leque variado de tratamentos Médico-Termais e de Spa e Bem-Estar, para que todos possam testemunhar os benefícios da água termal.

Com um dia aberto e atividades gratuitas para a população, os visitantes vão poder experimentar algumas das atividades habitualmente só dirigidas aos aquistas. A iniciativa permite ter acesso gratuito ao Circuito Termal na piscina hidrodinâmica de água termal, com o principal objetivo de dar a conhecer as instalações e as mais-valias das águas flavienses.

