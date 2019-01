Centro de Saúde de Chaves 1 aberto durante os próximos fins de semana

Hoje às 15:34, atualizado às 15:36 Facebook

O Centro de Saúde Chaves 1 encontra-se aberto com equipa multiprofissional disponível para atender doença aguda nos fins de semana de janeiro e fevereiro, das 9 às 18 horas.

Devido às baixas temperaturas e cumprindo o "plano de contingência das temperaturas extremas - módulo inverno", o ACES Alto Tâmega e Barroso, para além do reforço quando necessário das equipas dos serviços de atendimento permanente já em funcionamento (Valpaços, Vila Pouca de Aguiar, Boticas e Ribeira de Pena) e da SUB de Montalegre, irá ter um serviço de atendimento permanente no Centro de Saúde Chaves 1 a funcionar durante os fins de semana.

