Chaves investe cerca de três milhões na requalificação de bairros sociais

Empreitada de requalificação contempla dois dos quatro bairros sociais existentes no concelho de Chaves, o Bairro Social das Casas dos Montes e o Bairro Social dos Fortes.

O Município de Chaves vai requalificar o Bairro Social das Casas dos Montes na sua totalidade, englobando obras de reabilitação em 11 edifícios e respetivos arranjos exteriores. A decisão do executivo municipal veio aumentar o que estava inicialmente previsto, intervenção em apenas cinco edifícios, e prendeu-se com as necessidades comprovadas de proporcionar melhores condições de habitabilidade a estas famílias desfavorecidas.

