Cinco pódios para o KCAT no Campeonato Regional Norte

O clube de karaté flaviense somou cinco pódios, no passado domingo, em Vila do Conde, no Campeonato Regional Norte de Cadetes e Juniores, onde se fez representar por dez atletas.

Maria Barreira sagrou-se campeã regional norte kumite junior -48Kg e Gonçalo Lopes, vice-campeão Regional Kumite cadete -52Kg. Nuno Oliveira, Ricardo Dias e Leandro Luzio conquistaram o 3.º lugar nas respetivas categorias. Destaque ainda para o 5.º lugar conquistado por Gonçalo Correia e Nádia Pinto, também nos respetivos escalões.

