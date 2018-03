Despiste violento mata jovem de 23 anos em Chaves

Sandra Borges Hoje às 13:51 Facebook

Um violento acidente ocorrido este domingo de madrugada, na localidade de Vilarinho das Paranheiras, Chaves, provocou a morte de um jovem de 23 anos.

A viatura ligeira de mercadorias conduzida pela vítima seguia na Estrada Nacional 2, no sentido Chaves - Vidago, quando "presumivelmente [o condutor] terá perdido o controlo da viatura". Segundo os bombeiros de Vidago, a viatura embateu na frente de um veículo pesado que se encontrava estacionado fora da faixa de rodagem.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários de Vidago às 6.36 horas. Depois de desencarcerado, o jovem foi transportado para o Hospital de Chaves onde viria a falecer.

As operações de socorro envolveram 14 bombeiros de Vidago, apoiados por quatro viaturas, entre as quais a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Chaves. O Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação da GNR está a investigar as causas do acidente.