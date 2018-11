Encontrado morto homem desaparecido há uma semana em Chaves

Sandra Borges Hoje às 17:24, atualizado às 17:41 Facebook

Foi encontrado este domingo o cadáver de um homem de 58 anos que estava desaparecido, há uma semana, na aldeia de São Vicente da Raia, em Chaves. O homem, que foi encontrado seminu, foi avistado por um caçador.

O segundo-comandante dos Bombeiros Flavienses, Artur Nogueira, confirmou ao "Jornal de Notícias" que "o corpo do homem foi encontrado por um caçador, numa zona de difícil acesso, nas imediações da aldeia de onde desapareceu".

José Manuel dos Anjos foi visto pela última vez ao fim da tarde de sábado, no passado fim de semana. Familiares do homem, que tinha problemas de saúde, deram o alerta do seu desaparecimento na segunda-feira.

Militares da GNR e os Bombeiros Flavienses procederam a buscas durante a semana com recurso, inclusive, a equipas cinotécnicas. O cadáver foi transportado para a morgue do hospital de Chaves. A hipótese de crime foi afastada pelas autoridades.