Hoje às 15:47, atualizado às 15:53 Facebook

Twitter

Partilhar

A escola de dança Ent'Artes apresenta, no próximo dia 20 de janeiro, às 14 horas, no Centro Cultural de Chaves, todos os trabalhos que vão estar presentes no European Ballet Grand Prix, Viena de Áustria.

O espetáculo, cuja entrada é gratuita, tem um cariz solidário.

Leia mais em Sinal.tv