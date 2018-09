Flaviense conquista medalha de prata nas Olimpíadas Internacionais de Informática

Hoje às 17:46 Facebook

Twitter

Kevin Pucci, um jovem flaviense de 17 anos, conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas Internacionais de Informática, em Tsukuba, no Japão, fazendo história ao arrecadar, pela primeira vez, uma distinção deste calibre para Portugal, que já marca presença na competição desde 1992.

Foi num universo com mais de 300 alunos de 87 países e regiões a competir, que o aluno do 11.º ano da escola Dr. Júlio Martins, em Chaves, superou todas as expectativas e trouxe para o nosso país um dos mais conceituados galardões da área de informática.

Leia mais em A Voz de Trás-os-Montes