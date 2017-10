Mais de 280 bombeiros em incêndio que destruiu armazém em Chaves

Sandra Borges Hoje às 20:15, atualizado às 21:52 Facebook

O incêndio que deflagrou esta quarta-feira à tarde no concelho de Chaves, por volta das 15.30 horas, tem três frentes ativas junto às aldeias de Sesmil, São Pedro de Agostém e Pereira de Selão. Mais de 280 bombeiros e 80 viaturas estão empenhados no combate às chamas que destruíram um armazém agrícola, uma viatura e algumas máquinas agrícolas.

Segundo o comandante dos bombeiros Flavienses, José Lima, "a principal preocupação é evitar que as chamas avancem em direção às aldeias". "Neste momento, não há casas em perigo", garantiu.

A falta de meios na fase inicial do incêndio permitiu a rápida progressão das chamas. Grande parte dos bombeiros do distrito estavam empenhados num outro incêndio em Vilela da Cabugueira, Vila Pouca de Aguiar, que também deflagrou ao início da tarde e que chegou a cortar a Autoestrada 24 (A24), no nó de Bragado.

José Lima adiantou ainda que "chegaram a ser preparados meios para uma possível evacuação da aldeia de São Pedro de Agostém, mas tal não foi necessário". A Estrada Nacional 2 (EN2) esteve encerrada ao trânsito.

A A24 também esteve cortada na zona de Vila Real, também devido a um incêndio em Nogueira, assim como a EN313. Durante esta quarta-feira, registaram-se 18 incêndios florestais no distrito de Vila Real, que envolveram cerca de 600 operacionais.