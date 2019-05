Fumo a sair de janela de apartamento causa alarme em Chaves

Sandra Borges Hoje às 13:31 Facebook

O fumo que saía pela janela de um apartamento, em Chaves, causou algum alarme a quem passava na rua, que alertou os bombeiros para a ocorrência.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Vila Real, para o local foram acionados oito operacionais e três viaturas que "rapidamente resolveram a situação".

A mesma fonte adiantou que não há registo de feridos. Desconhecem-se as origens do fumo, que teve origem no interior do apartamento.

O alerta para o "incêndio habitacional" foi dado às 12.02 horas e estiveram no local os bombeiros da Salvação Pública de Chaves.