Homem com 96 anos atropelado mortalmente em Chaves

Um homem com 96 anos foi atropelado mortalmente, esta sexta-feira, na Estrada Nacional (EN) 103, na zona central de Curalha, em Chaves. O nonagenário tinha saído da missa e estava a atravessar a via numa zona com pouca visibilidade, quando foi atropelado por um automóvel.

"Quando chegamos ao local, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória. O óbito acabou por ser declarado no local", revelou o comandante dos bombeiros de Salvação Pública de Chaves, José Carlos Silva. O acidente aconteceu por volta das 18 horas.

No local, estiveram seis operacionais apoiados por três viaturas dos bombeiros de Salvação Pública de Chaves e da Guarda Nacional Republicana, e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Chaves.

O presidente da Junta de Freguesia de Curalha, Alfredo Gaspar, disse ao JN que "tem havido um aumento de trânsito na EN103 e que as passadeiras têm fraca visibilidade".

"Muitas pessoas usam esta via para entrar em Chaves, em alternativa à autoestrada, mas faltam condições à estrada nacional para suportar o movimento. Há zonas onde nem passeios existem", lamentou o autarca, que alertou para a necessidade de "mais sinalização ou até semáforos" naquela estrada.