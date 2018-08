Septuagenário ficou preso debaixo de trator e escavou buraco para sair

Sandra Borges 29 Maio 2018 às 15:42 Facebook

Twitter

Um homem de 72 anos ficou preso debaixo de um trator durante cerca de uma hora, esta terça-feira, na sequência de um capotamento, na localidade de Adães, em Chaves.

O septuagenário conseguiu libertar-se depois de escavar um buraco com as mãos e com a ajuda de um vizinho que apareceu, mais tarde, no local do acidente.

Segundo o comandante dos bombeiros de Vidago, Bruno Henriques, a vítima "estava a operar um trator agrícola que se despistou num desnível do terreno, tendo capotado".

"Fomos acionados, inicialmente para um trauma, mas quando chegamos ao local percebemos que envolvia um trator. O homem terá ficado preso debaixo do trator, mas conseguiu libertar-se", explicou.

Após ser avaliado e imobilizado no local, o homem foi transportado para o hospital de Chaves, com ferimentos considerados ligeiros.

O alerta para os bombeiros foi dado às 11.07 horas e no local estiveram dois operacionais dos bombeiros de Vidago e a GNR.