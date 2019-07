Homem morre depois de estrutura desabar e cair a um poço

Sandra Borges Hoje às 16:02 Facebook

Um homem com cerca de 45 anos morreu, esta quinta-feira, depois de a estrutura em que estava a trabalhar ter caído sobre um poço, situado no lugar de Fornos, na freguesia de Vidago, Arcossó, Selhariz e Vilarinho das Paranheiras, em Chaves.

O comandante dos bombeiros de Vidago, Bruno Henriques, explicou que "a vítima estava a colocar uma placa num poço para o tapar e a estrutura cedeu". "O homem ficou submerso na água, preso pelos destroços da estrutura, até chegarem os meios de socorro", acrescentou.

Depois de a vítima ser retirada do poço, foram realizadas manobras de reanimação, mas a equipa da VMER de Chaves acabou por declarar o óbito no local. Para o local do acidente, situado numa propriedade privada, foram acionados 26 operacionais e sete viaturas dos bombeiros de Vidago, do INEM e da GNR.