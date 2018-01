Menino de cinco anos atropelado ao sair do autocarro em Chaves

Braga, 19/07/2015 - Um automóvel com quatro jovens despistou-se e embateu no muro de uma vivenda, esta manhã, na Estrada Nacional ( EN ) 103, em Sequeira. As vítimas regressavam a casa depois de uma noitada na discoteca BibaOfir, em Esposende, de onde sairam às oito da manhã. O jovens acusaram álcool e foi-lhes apreendido um saco com cinco gramas de cannabis e um moínho. Na foto: INEM e bombeiros imobilizam uma das quatro vítimas ( Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens )

Foto: Arquivo/Global Imagens

30 Janeiro 2018