Pai e filha morrem em despiste contra árvore em Chaves

Um homem de 33 anos e a filha de 13 anos morreram, este sábado de madrugada, na sequência de um despiste de automóvel no cruzamento de Santo Estevão, em Chaves, na Estrada Nacional 103.

A mãe da criança, de 33 anos, também seguia na viatura e sofreu ferimentos ligeiros.

"O carro terá entrado em despiste e foi embater numa árvore de forma violenta. A viatura ficou parcialmente cortada devido ao embate", explicou o comandante dos Bombeiros Flavienses, José Lima.

O óbito do pai foi declarado no local e a filha, que entrou em paragem cardiorrespiratória, morreu a caminho do hospital de Chaves. A mãe recebeu assistência médica na mesma unidade hospitalar.

A família estaria a regressar a casa, numa outra aldeia do concelho de Chaves.

O alerta para o acidente foi dado às 2.48 horas. Para o local foram acionados 13 operacionais, apoiados por cinco viaturas, das corporações de Bombeiros Flavienses e da Salvação Pública de Chaves e da GNR, que está a investigar as causas do acidente.