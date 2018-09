Hoje às 18:30, atualizado às 18:32 Facebook

A música "metal" chega a Chaves, com a primeira edição do "Outeiro Metal Fest", no dia 15 de setembro.

A freguesia de Outeiro Seco será o palco do festival, focado num género musical que tem sido esquecido ao longo dos anos na região Flaviense e também em toda a zona Transmontana.

