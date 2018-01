Sexagenário morre após despiste contra árvore

Sandra Borges Hoje às 15:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem com 68 anos morreu, esta quarta-feira, na sequência de um despiste em Vila Verde da Raia, Chaves.

O alerta foi dado por volta das 11.45 horas. O homem seguia numa viatura ligeira, que se despistou contra uma árvore e acabou por capotar.

"Recebemos o alerta para um despiste com um ferido grave, mas a vítima acabou por falecer. Desconhecem-se os motivos do acidente, mas não havia marcas de travagem na via. O homem pode ter-se sentido mal", afirmou o comandante dos Bombeiros Voluntários Flavienses, José Lima.

A vítima era natural de São Cornélio, uma aldeia próxima do local do acidente.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

As operações de socorro envolveram 11 operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários Flavienses e da GNR, que está a investigar as causas do acidente.