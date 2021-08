Manuel Cunha: "Chaves precisa de uma voz da CDU na Câmara"

Eduardo Pinto Hoje às 10:14 Facebook

Manuel Cunha, médico de 56 anos, vai tentar pela quinta vez consecutiva ser eleito, com o objetivo de marcar pela diferença.

O médico Manuel Cunha anda, desde 2005, a tentar ser eleito para a Câmara Municipal de Chaves pela CDU. Avança este ano pela quinta vez. A coligação que junta comunistas e Verdes tem conseguido manter presença na Assembleia Municipal, mas o também diretor do Serviço de Hematologia do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro está convencido de que o concelho só teria a ganhar com a sua presença no Executivo camarário

O que o motiva a concorrer mais uma vez?