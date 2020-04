Hoje às 17:37 Facebook

A Câmara de Chaves vai abrir, a partir de terça-feira, um espaço no mercado municipal para os produtores agrícolas locais poderem vender os seus produtos diretamente à população.

O espaço, localizado no mercado municipal de Chaves, no distrito de Vila Real, vai estar disponível de segunda a sexta-feira e entre as 9 e as 13 horas, explica a autarquia em nota de imprensa.

