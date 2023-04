Nova base aérea reforça combate ao fogo em Trás-os-Montes

Obra começa este ano, em Verín, perto de Chaves. Espera-se melhorar resposta a incêndios florestais em zonas fronteiriças.

O projeto para a construção de uma base aérea transfronteiriça em Verín, Espanha, a 30 quilómetros de Chaves, foi apresentado, há dois anos, pela Junta da Galiza, mas esteve a marcar passo até agora. Esta semana começou o processo de expropriação de terrenos. O objetivo é melhorar a resposta de combate a incêndios florestais com aviões e helicópteros nas áreas raianas da Galiza e de Trás-os-Montes.

Aquando do lançamento do projeto, em abril de 2021, o conselheiro do Meio Rural da Junta da Galiza, José González, disse, em comunicado, que "esta instalação aumentará a resiliência do território transfronteiriço, reforçará a capacidade operativa da resposta e permitirá identificar, antecipadamente, as zonas de risco e uma ação conjunta".