Seis trilhos serão homologados em algumas freguesias do concelho de Chaves, uma empreitada que já foi iniciada e está orçada em 160 mil euros.

A aposta na implementação e homologação de trilhos prende-se com a vontade em "potenciar o turismo de natureza na região, numa clara aposta na afirmação do concelho enquanto destino turístico diferenciador e integrador", de acordo com a autarquia de Chaves, que considera um reforço da aposta no Turismo de Natureza.

