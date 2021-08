Nuno Vaz: "Tenho o sentimento de dever cumprido"

Eduardo Pinto Hoje às 09:23 Facebook

Nuno Vaz é o candidato do PS à Câmara de Chaves. Diz ter maior motivação que há quatro anos devido aos novos desafios que a pandemia impôs.

Há quatro anos, Nuno Vaz liderou a equipa que recuperou para o PS a Câmara Municipal de Chaves, após quatro mandatos seguidos do PSD. Este ano, o licenciado em Direito, de 52 anos, vai tentar ser eleito para o segundo mandato. Refere que no primeiro o foco principal esteve no "equilíbrio das finanças do Município", mas que ainda há muitos desafios por concretizar.

Porque entende que merece ser reconduzido como presidente da Câmara?