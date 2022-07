Padres de Vila Real voltam a levantar a taça Clericus Cup

E vão três seguidas. A equipa da Diocese de Vila Real voltou, esta quarta-feira, a levantar a "Clericus Cup", a taça do torneio de padres, disputada no Pavilhão Gimnodesportivo de Chaves. Derrotoou por 3-0, na final, a equipa do Bracara, da diocese de Braga.

"Foi tenso, foi duro, mas acho que ao nível desportivo fomos mais fortes que eles", comentou, satisfeito, Ivo Coelho, capitão da equipa vila-realense, no final do encontro. Vítor Rodrigo, da formação do Bracara, disse que jogaram "para ganhar", mas desta vez a sorte não lhes sorriu.

De qualquer modo, Ivo Coelho disse que o mais importante na final foi "ter o pavilhão cheio de gente e que as pessoas se tenham divertido". O que não faltou mesmo foi apoio à equipa anfitriã, que começou bem a primeira parte, na qual marcou dois golos em poucos minutos. O terceiro havia de surgir em cima do apito final.