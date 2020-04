Paróquia de Chaves implementa catequese online

Hoje às 17:52 Facebook

A Paróquia de Santa Maria Maior, em Chaves, implementou a catequese online, como forma de dar continuidade ao encontro semanal entre catequizandos e catequistas.

A catequese está organizada por catecismos e em pequenos grupos, acontece uma vez por semana e tem uma duração de aproximadamente 40 minutos. Atualmente há 26 grupos a funcionar, desde o 1.º ao 10.º catecismo. As crianças e o respetivo catequista entram semanalmente, através do telemóvel ou do computador, na sala virtual, para o encontro que está a ser participado também por alguns pais.

