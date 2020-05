Plataforma vai facilitar a comercialização dos produtos da região do Alto Tâmega

Hoje às 18:05 Facebook

A plataforma Marketplace" do Alto Tâmega pretende fazer a diferença na vida dos produtores e consumidores, e é mediada por uma entidade em que vários fornecedores se inscrevem e vendem os seus produtos.

A Marketplace do Alto Tâmega foi criada pela Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega (ADRAT), no âmbito do projeto do Portal do Alto Tâmega, e lançada na última quarta-feira, dia 20 de maio. Esta é a primeira fase da plataforma, cujo objetivo é "facilitar a comercialização dos produtos da região".

