Resort sénior em Chaves com dois casos positivos de Covid-19

Apesar de cumprirem todas as normas de segurança duas funcionárias do Resort Sénior Orpea em Chaves, tiveram teste positivo ao novo coronavírus.

A funcionar com equipas em "espelho" (quinze dias em quarentena e outros tantos em trabalho), duas trabalhadoras do Resort Sénior Orpea, que estavam em isolamento profilático e não em serviço, acusaram positivo nos testes que a empresa mandou realizar aos funcionários antes de entrarem ao serviço.

Ao que o JN conseguiu apurar, os familiares dos utentes estão informados e foram informados pela própria instituição que este sábado, para evitar suspeitas e alarmismo social, realizam rasteio a toda a instituição. Os resultados deverão ser conhecidos no início da próxima semana, bem como a contra-análise dois casos positivos.

As funcionárias estão em quarentena em casa. Por segurança, os responsáveis do Resort Sénior tem ativo o plano de contingência e apertaram todas as medidas de proteção para utentes e profissionais.