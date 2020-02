"Sabores de Chaves" atinge números inéditos

Hoje às 16:44 Facebook

Com uma imagem renovada, a edição deste ano do "Sabores de Chaves" superou as anteriores, quer em volume de vendas, quer em número de visitantes.

A opinião é unânime. Quer para a organização, quer para os expositores presentes, esta edição foi a melhor de todos os tempos. O balanço foi positivo durante os três dias e os produtos mais procurados foram o fumeiro (alheira, salpicão e linguiça), concebido pelos locais de forma artesanal, bem como os tradicionais pastéis e folares de Chaves.

