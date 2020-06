Santuário do São Caetano em Chaves tem Arca Solidária

Hoje às 19:26 Facebook

Em tempo de pandemia e com muita gente a passar por necessidades o anonimato está garantido e sob o lema "trazer o que se pode, levar o que se precisa", foi criada a Arca Solidária, no Santuário do São Caetano, em Chaves.

Para o padre António Joaquim, "mais do que ter aberta a porta da igreja, queremos abrir as portas da nossa Arca da Solidariedade, uma forma de nos aproximarmos ainda mais do que era o estilo de vida de São Caetano e do que é o seu exemplo", começa por dizer responsável pelo Santuário do São Caetano.

"A porta da capela e a porta da Arca Solidária estão abertas, para nos podermos ajudar mutuamente, neste tempo em que muitos passam mal. Se nos podemos ajudar, porque não fazê-lo?", questiona António Joaquim.

