Três carros arderam durante a madrugada em Chaves

Vanessa Pereira Hoje às 13:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois veículos de passageiros e um de mercadorias arderam na madrugada desta sexta-feira perto de uma oficina na freguesia da Madalena, em Chaves.

O alerta foi feito por um popular que se terá apercebido do incêndio. "Tivemos indicação que um carro estava a arder, mas quando a equipa chegou ao local já estavam em chamas três viaturas", explica o comandante dos Bombeiros Voluntários Flavienses, José Lima.

Os carros encontravam-se fora da oficina e não há feridos a registar.

Na manhã desta sexta-feira, uma equipa da Polícia Judiciária esteve no local a investigar as causas do fogo.

No local estiveram sete operacionais apoiados por duas viaturas e a PSP de Chaves.