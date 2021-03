Antecipada reabertura da Ponte do Carrapatelo na EN101

António Orlando Hoje às 01:50 Facebook

Já foi resposta a circulação na Ponte de Carrapatelo, na EN101, em Mesão Frio, no seguimento da antecipação da conclusão das obras de reabilitação, cujo término estava previsto para o dia 19 de março.

A reabertura ocorreu na sexta-feira, dia 12 de março, e põe fim às dificuldades de circulação na zona. Refira-se que o corte da travessia obrigava a desvios de 30 quilómetros para quem circulasse por Amarante em direção à Régua via Mesão Frio.

A intervenção teve como objetivo a melhoria das condições de circulação nesta infraestrutura e consistiu na reformulação do sistema de drenagem do tabuleiro e de tratamento de todo o pavimento da via. Foram aidna feitos trabalhos de limpeza e regularização de taludes a montante da obra e recolocação dos blocos de capeamento que constituem o guarda-corpos.

A Ponte de Carrapatelo sobre o rio Teixeira faz a ligação entre os concelhos de Baião e Mesão Frio, não permitindo o cruzamento de pesados no tabuleiro devido às reduzidas dimensões da travessia. Utilizadores e população local reclamam há décadas por "uma ponte mais larga" atendendo ao elevado número de veículos pesados que diariamente circulam naquela via (EN101).