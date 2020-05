Camião vai "dar música" à população de Mesão Frio

Hoje às 17:23 Facebook

A Câmara Municipal de Mesão Frio, em parceria com o Contrato Local de Desenvolvimento Social - CLDS 4G "Porta D"Ouro", vai proporcionar uma experiência diferente aos habitantes de todas as freguesias do concelho, este domingo. Um camião vai levar música à porta das pessoas, para ajudar a quebrar o isolamento.

O anúncio foi feito pela autarquia, através das redes sociais. Alberto Pereira, presidente da câmara, afirma que "o objetivo da iniciativa é combater um pouco o isolamento a que a população tem estado obrigada nestes últimos dois meses", e acrescenta que "a ideia é que os moradores se divirtam sem sair de casa".

