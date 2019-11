Governo garante reabilitação do quartel da GNR de Mesão Frio destruído por incêndio

Eduardo Pinto Hoje às 17:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O posto da GNR de Mesão Frio, que ficou inutilizado na semana passada por causa de um incêndio, vai ser recuperado de imediato.

O presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Alberto Pereira, foi a Lisboa, esta quarta-feira, reunir com o secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís, e regressou com a garantia de que vão ser investidos 130 mil euros para colocar o imóvel operacional.

"O Governo vai avançar com a verba necessária para suportar a reabilitação integral do edifício", avançou Alberto Pereira, ao JN, notando que, apesar de só o telhado e o primeiro andar terem sido afetados, as obras vão abranger toda a estrutura, para "garantir condições dignas de funcionamento" aos militares da GNR.

O posto da GNR de Mesão Frio foi parcialmente destruído, no dia 15 de novembro, por um incêndio que começou por volta das 4.30 da manhã. A origem poderá estar relacionada com uma lareira.

Os 20 militares que ali prestam serviço passaram para instalações provisórias cedidas pela Câmara Municipal, a 50 metros das outras, mas, segundo Alberto Pereira, "não têm dignidade para serem um posto da GNR". Daí a urgência em reabilitar o imóvel ardido, que também é propriedade da autarquia.