Ponte do Carrapatelo em Mesão Frio fecha um mês à circulação automóvel

A ponte de Carrapatelo, em Mesão Frio, na Estrada Nacional (EN) 101 vai estar cortada ao trânsito durante um mês devido a obras. O corte da circulação acontece na próxima segunda-feira, 22 de fevereiro e só deverá reabrir à circulação a 23 de março.

A empreitada, a cargo de uma empresa de Baião, vai incidir no restauro do piso para eliminar, nomeadamente os declives existentes que provocam lençóis de água em dias de chuva. Assim, será reformulado todo o sistema de drenagem do tabuleiro, além do tratamento do revestimento de toda a travessia sobre o rio Teixeira.

O corte integral do trânsito vai originar grandes transtornos a quem queira aceder ou sair do Douro Vinhateiro via EN101.

Oficialmente a Infraestruturas de Portugal (IP) está a indicar como percursos alternativos o desvio pelas EN108 e EN321, esta última para quem circule por Amarante. Neste caso, os automobilistas que sigam de Amarante em direção à Régua, via Mesão Frio, via EN101 têm sair no Alto de Quintela para EN321 e seguirem em direção a Baião, Eiriz até à EN108. O desvio é de cerca de 30 quilómetros.

Há outras alternativas que o GPS poderá indicar, mas os caminhos são secundários e alguns encontram-se em mau estado de conservação. A IP deixa ao critério dos automobilistas a escolha da melhor opção para cada um. Há também a alternativa A4/IP4-A24.

A intervenção da Ponte do Carrapatelo é uma velha reivindicação das populações da zona. Em dezembro de 2018, o autarca de Mesão Frio, Carlos Carvalho, dizia à imprensa local que o estado da EN101, em especial a ponte de Carrapatelo, já "não servia de forma alguma os interesses económicos". "É uma estrada importantíssima para a economia local, onde circulam diariamente vários autocarros com turistas e veículos de transporte de vinho, e tem havido alguns constrangimentos de trânsito". Um mês antes, o PSD já tinha questionado o Governo sobre a falta de segurança na ponte de Carrapatelo.