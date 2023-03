Autarca de Mondim de Basto luta após 43 dias em coma

Bruno Ferreira esteve três meses hospitalizado depois de ter tombado num ginásio. Está a reaprender a viver, aos 39 anos, num caminho "moroso"

"Esta foi a vitória da vida". É desta forma que Bruno Ferreira, de 39 anos, sintetiza o momento pelo qual passou nos últimos três meses do ano passado. A 10 de setembro estava numa aula de "cycling", num ginásio em Fafe, quando "de forma inesperada" o coração cedeu. O presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto tombou no local, foi assistido por quem lá estava e pelas equipas de emergência.

"Já praticava desporto com alguma regularidade, especialmente aquela modalidade e, até hoje, ainda não me conseguiram dar uma explicação cabal sobre o que aconteceu", diz ao JN, na primeira entrevista após ter regressado ao trabalho. Foram 43 dias de coma induzido no Hospital de São João, mais 30 no serviço de cardiologia e outro mês na Prelada.