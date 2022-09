Autarca de Mondim de Basto sofre paragem cardiorrespiratória

Bruno Ferreira estava no ginásio quando se sentiu mal. Encontra-se internado no Hospital de São João, no Porto, com prognóstico reservado.

O presidenta da Câmara de Mondim de Basto, Bruno Ferreira, sofreu na manhã deste sábado uma paragem cardiorrespiratória quando estava num ginásio em Fafe, concelho onde reside.

O autarca, de 38 anos, eleito nas últimas autárquicas pelo PSD, foi assistido no local e transportado para o Hospital de São João, no Porto, onde, segundo fonte próxima de Bruno Ferreira, se encontra estável mas com prognóstico reservado.