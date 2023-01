Autarca de Mondim regressa ao trabalho após sofrer paragem cardiorrespiratória

Bruno Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto, regressou esta sexta-feira ao trabalho presencial mais de quatro meses depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória.

O autarca, de 38 anos, estava a 10 de setembro do ano passado num ginásio, em Fafe, quando sofreu o ataque súbito e foi de imediato transportado para o Hospital de São João.

Numa mensagem dirigida aos munícipes, Bruno Ferreira diz estar de regresso para "continuar a liderar o projeto de futuro, validado nas últimas eleições autárquicas". O edil lembra os mais de 80 dias que esteve internado nos Cuidados Intensivos e no Serviço de Cardiologia do São João, assumindo que continua "de forma regular a fazer reabilitação em serviço ambulatório", agradecendo a todos os médicos, enfermeiros e auxiliares que "de forma competente e humana contribuíram, de forma decisiva, para que possa estar perante vós".

Sublinha, também, a "recuperação histórica" e que "contraria todas as estatísticas" que está a fazer porque "as pessoas com diagnóstico semelhante e que sobrevivem, sem sequelas profundas, correspondem a uma percentagem muito reduzida", sentindo que lhe foi atribuída "uma segunda oportunidade para poder concretizar a minha missão, nesta que considero ser uma nova vida". Na mensagem, transmite confiança ao afirmar que se sente "capaz", com a "energia, a responsabilidade e a sensibilidade de sempre. Acredito que o melhor ainda está para vir".

A terminar a comunicação, Bruno Ferreira agradeceu a Deus, à família, à equipa do executivo municipal, a todos os colaboradores e a solidariedade de todos os mondinenses. "Um sentimento fundamental para o reforço da motivação de regressar, com a força necessária, para cumprir o meu compromisso para convosco".