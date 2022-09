Autarca de Mondim saiu do coma e está consciente

Bruno Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Mondim de Basto, deixou de estar em coma induzido mas continua internado no Serviço de Medicina Intensiva do Hospital de São João, no Porto.

O autarca, de 38 anos, sofreu uma paragem cardiorrespiratória quando estava num ginásio, em Fafe, no passado dia 10 de setembro e, desde esse dia, encontrava-se em coma induzido, até ontem, quarta-feira. Segundo nota do município, Bruno Ferreira está agora "consciente e em convalescença" e a "evolução da situação clínica é favorável esperando-se uma recuperação plena, com transferência em breve, para a Unidade de Cardiologia do mesmo Centro Hospitalar.

Bruno Ferreira foi eleito nas últimas autárquicas pelo PSD.