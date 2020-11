Autarquia de Mondim quer reverter encerramento de agência do BCP

Carlos Rui Abreu Hoje às 17:25 Facebook

A agência bancária do Millenium BCP de Mondim de Basto está a dias de fechar portas e de transferir os clientes para a sucursal de Celorico de Basto. O anúncio já foi feito aos clientes mas a autarquia local está a tentar reverter essa decisão.

Em comunicado, a Câmara de Mondim diz ter solicitado uma reunião à administração para "discutir e articular uma solução que não prejudique os clientes, nem a dinâmica social e económica do concelho e que satisfaça todos os interesses em causa".

Teresa Rabiça, a edil mondinense, sublinha que "num território de baixa densidade, com uma elevada percentagem de população idosa, sem meios e sem hábitos de utilização dos meios digitais de contacto, o anunciado encerramento deste balcão será prejudicial para os munícipes clientes deste banco".

PSD local já tinha manifestado insatisfação

A secção local do PSD já havia manifestado preocupação com este encerramento. "O Município é cliente desta entidade bancária onde, inclusive, contratualizou o empréstimo bancário para o saneamento financeiro no valor de 13,5 milhões de euros. Esta aparente apatia e resignação do Município de Mondim de Basto para com o encerramento da presença no concelho do maior Banco privado do país, com respetiva transferência do atendimento para o concelho vizinho, é preocupante", refere o comunicado da estrutura liderada por Bruno Ferreira.