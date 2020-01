Balcão dos CTT reabre até final de março

C.R.A. Hoje às 14:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Encerrado desde o verão de 2018, o balcão dos CTT da vila de Mondim de Basto irá reabrir até final de março deste ano.

Depois de os CTT terem anunciado no ano passado a reabertura de alguns balcões que haviam sido encerrados, agora a autarquia tem a garantia que no primeiro trimestre volta a haver CTT na vila. Durante este período, quem tinha de aceder aos serviços dos CTT dirigia-se a uma papelaria mondinense.

Humberto Cerqueira, presidente da Câmara Municipal, reuniu na quarta-feira com a administração dos CTT e, logo após, manifestou-se satisfeito com o que tinha ouvido. "É uma grande notícia para o concelho, que recupera um serviço público importante para a dinâmica social do território."

O balcão dos CTT esteve quase dois anos encerrado e reabrirá no mesmo local onde sempre funcionou.