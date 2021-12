Buscas em Mondim de Basto por homem desaparecido desde terça-feira

Carlos Rui Abreu Hoje às 16:32 Facebook

Forças da proteção civil de Mondim de Basto estão desde quarta-feira a realizar buscas para tentar localizar um homem de 57 anos de idade que não é visto desde terça-feira de manhã.

O homem terá saído de casa para ir a uma consulta ao Hospital de Vila Real mas não chegou a ser visto na unidade hospitalar da capital de distrito.

As autoridades estão, desde quarta-feira, a bater as zonas limítrofes à vila de Mondim de Basto, onde habita, e até um troço considerável do Rio Tâmega foi percorrido por equipas cinotécnicas da GNR. Foram batidas também as margens e algumas encostas junto ao rio e as buscas foram, esta tarde, alargadas a um perímetro maior.

As causas para o desaparecimento deste trabalhador da construção civil não estão ainda apuradas mas as autoridades colocam todas as hipóteses em cima da mesa.

Estão no terreno mais de 30 operacionais empenhados nas buscas.