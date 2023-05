Buscas por homem dado como desaparecido em Mondim de Basto

JN/Agências Hoje às 16:46 Facebook

Militares da GNR e bombeiros estão, esta quinta-feira, a realizar buscas por um homem de 41 anos que está dado como desaparecido na zona da freguesia de Ermelo, concelho de Mondim de Basto.

Fonte do Comando da GNR de Vila Real disse que o alerta para o desaparecimento do homem foi dado por familiares, por volta das 4 horas, no Posto de Mondim de Basto, distrito de Vila Real.

Entretanto, segundo a Guarda, o motociclo do homem dado como desaparecido foi encontrado junto a uma estrada na localidade de Paço, na União de freguesias de Ermelo e Pardelhas, zona onde se intensificaram as buscas.

Na operação estão empenhados militares do dispositivo territorial da GNR, duas equipas cinotécnicas (homem/cão) e foi ainda acionada uma equipa da Unidade Especial de Proteção e Socorro (UEPS), que disponibilizará um equipamento de drone para apoiar as buscas.

Os bombeiros de Mondim de Basto estão também a ajudar na operação.