Duas freguesias com porta para a mesma capela

Vila Chã, em Mondim de Basto, é gerida pelas juntas de Bilhó e Vilar de Ferreiros. População entende que devia pertencer tudo à mesma.

Se quiser ir rezar à Capela de Santo António, em Vila Chã, a Teresa Costa basta-lhe dar meia dúzia de passos. Vive mesmo ao lado. É a zeladora e, por isso, tem a chave. Se abrir a porta da frente, entra pela freguesia de Vilar de Ferreiros. Se abrir a lateral, entra pela freguesia de Bilhó, na qual também está o altar. Ambas pertencem ao concelho de Mondim de Basto.

Vila Chã é terra pequena, na encosta da serra do Alvão, onde só já vivem umas 40 pessoas. Ainda assim, repartida pelas duas freguesias. A divisória está na interseção entre a rua que ficou com o nome da aldeia e a que leva à capela. Nada que faça diferença a Teresa, que confia no que "os antigos estabeleceram à maneira deles".