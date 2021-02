Emigrantes na Suíça doaram 70 mil euros a bombeiros de Mondim

Carlos Rui Abreu Hoje às 19:09 Facebook

Os Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto, a atravessar um período de carência de equipamentos de proteção individual, começaram 2021 sob uma onda de solidariedade vinda da Suíça.

"O equipamento oferecido, neste início do ano de 2021, para além do enorme valor económico, que rondará os 70 mil euros, terá a maior importância e utilidade para os bombeiros de Mondim de Basto", disse, ao JN, Carlos Magalhães, comandante da corporação.

Estes donativos resultam da ação de dois emigrantes portugueses no país alpino, também bombeiros, que ficaram sensibilizados para as necessidades dos colegas desta vila transmontana. "Estas preciosas ajudas não existiriam se não fosse o empenho de dois emigrantes portugueses, bombeiros na Suíça, o sr. Filipe Luís e o sr. José Luís Páscoa, e o empenho de um empresário português com grande atividade económica na Suíça, o sr. José Carlos Teixeira, o qual já nos assegurou o transporte de vários equipamentos e materiais de forma gratuita", acrescentou o responsável.

A esperança dos bombeiros mondinenses é que até ao final do primeiro semestre deste ano "a totalidade dos elementos do corpo de bombeiros fique provida de equipamento de proteção individual para o combate a incêndios urbanos e industriais". "Os nossos amigos e congéneres bombeiros suíços estão atentos às nossas necessidades e estão a fazer tudo que está ao seu alcance para que em breve cheguem mais donativos", sublinhou Carlos Magalhães.

Para que esse objetivo possa ser cumprido, além da ajuda desta onda de solidariedade, os bombeiros contam também "com a ajuda do município de Mondim de Basto, que, através do executivo da Câmara Municipal, tem mostrado disponibilidade e interesse em reforçar as ajudas" ao corpo de bombeiros.

Além dos equipamentos de proteção individual, os Bombeiros de Mondim de Basto também receberam da Suíça uma motobomba rebocável.